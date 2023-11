Legende: Geht ab nächster Saison für Honda auf Punktejagd Luca Marini. Keystone/KITTINUN RODSUPAN

Motorrad: Honda bestätigt Zuzug von Marini

Der MotoGP-Rennstall von Honda gab einen Tag nach dem letzten Rennen der Saison in Valencia bekannt, dass der Italiener Luca Marini vom Satellitenteam Ducati-VR46 für zwei Jahre verpflichtet wird. Der Halbbruder der Legende Valentino Rossi ersetzt beim japanischen Rennstall eine weitere Legende, den sechsfachen spanischen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez. Der 26-jährige Marini, der 2021 in die MotoGP-Klasse aufstieg, schliesst sich bei HRC (Honda Racing Corporation) dem Spanier Joan Mir an, dem Weltmeister von 2020.

