Marquez kehrt in Le Mans in den Sattel zurück

Legende: Hat gut lachen Marc Marquez gibt sein Comeback. Keystone/BIEL ALINO

Der achtfache Weltmeister Marc Marquez kehrt am Wochenende im Grand Prix von Frankreich in Le Mans auf die Rennstrecke zurück. Der Honda-Fahrer aus Spanien hat die Handverletzung auskuriert und will sechs Wochen nach dem selbstverschuldeten Sturz beim Saisonauftakt in Portugal wieder angreifen.