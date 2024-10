Legende: Baute seinen Vorsprung um 2 Punkte aus Jorge Martin. Keystone/AP/KITTINUN RODSUPAN

MotoGP: Bastianini mit Start-Ziel-Sieg

Der Italiener Enea Bastianini hat in Thailand zum zweiten Mal in dieser Saison ein Sprintrennen gewonnen. Der Ducati-Pilot kam am besten von der Linie weg und feierte einen Start-Ziel-Sieg. Spannender ging es dahinter zu und her. WM-Leader Jorge Martin und Francesco Bagnaia – beide ebenfalls auf einer Ducati unterwegs – lieferten sich einen Kampf auf Biegen und Brechen. Der Spanier Martin setzte sich schliesslich vor seinem italienischen Konkurrenten durch und baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung um 2 Punkte aus. Der drittletzte GP der Saison steht am Sonntag auf dem Programm.