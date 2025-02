MotoGP: Martin in Sepang schwer gestürzt

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin ist nach einem schweren Sturz während Vorsaison-Tests in Sepang in Malaysia im Spital gelandet. Der Spanier verlor die Kontrolle über seine Aprilia, flog ab und schlug mit dem Kopf auf, so dass sein Visier abgerissen wurde. Die Untersuchungen ergaben keine Verletzung am Kopf. Jedoch wurden Frakturen an der rechten Hand und am linken Fuss diagnostiziert. Martin wird über Nacht im Spital bleiben und am Donnerstag nach Europa zurückfliegen. Dort wird er sich einer Operation an der Hand und am Fuss unterziehen.

Formel 1: Zhou wird Testfahrer bei Ferrari

Zurück in Rot: Der chinesische Formel-1-Pilot Guanyu Zhou setzt seine Karriere bei Ferrari fort. Teamkollege von Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird er aber nicht ganz, der 25-Jährige wird nur als Reservefahrer für die Scuderia ins Cockpit steigen. Bereits von 2015 bis 2018 war Zhou in der Driver Academy von Ferrari unterwegs. In den letzten drei Saisons fuhr er bei Alfa Romeo beziehungsweise Sauber als erster Chinese überhaupt in der Königsklasse des Motorsports.