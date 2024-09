MotoGP: Martin gewinnt Sprint nach Top-Start

Jorge Martin hat den Sprint in Misano (ITA) auf eindrückliche Art für sich entschieden – und damit italienische Festspiele verhindert. Hinter dem 26-jährigen Spanier klassierten sich mit Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli und Enea Bastianini gleich 3 Einheimische. Martin hatte mit einem perfekten Start von Position 4 aus noch vor der ersten Kurve die Führung übernommen und gab diese bis zum Schluss nicht mehr her. Bagnaia, der am Freitag mit Trainingsbestzeit überzeugt hatte, setzte Martin auf der 1. Runde zwar unter Druck, konnte den fehlerfreien Madrilenen aber nicht mehr einholen. Durch diesen Sieg kann Martin den Vorsprung auf Bagnaia in der Gesamtwertung um 3 Punkte erhöhen.

00:30 Video Martin zieht beim Start los und allen davon Aus Sport-Clip vom 07.09.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Moto3: Angeschlagener Dettwiler chancenlos

Noah Dettwiler wird den Moto3-GP in San Misano am Sonntag von Position 25 aus in Angriff nehmen (ab 10:50 Uhr live auf SRF info). Der 19-jährige Solothurner ist gesundheitlich angeschlagen und hatte keine Chance auf den Einzug ins 2. Qualifying. «Ich weiss nicht, was passiert ist. Anscheinend geht ein kleiner Virus rum», so der Schweizer, der nun hofft, dass er im Rennen mehr Energie hat. Von der Pole Position aus geht WM-Leader Davis Alonso aus Kolumbien ins Rennen.