Legende: Hat zum Auftakt wieder zugeschlagen Sprint-Spezialist Jorge Martin. IMAGO / CordonPress

MotoGP: Martin gewinnt Sprint in Katar

Jorge Martin hat den perfekten Start in die MotoGP-WM erwischt. Zuerst sicherte sich der 26-jährige Spanier aus Madrid die Pole-Position für den Sonntag, anschliessend gewann er das erste Sprintrennen. Es war bereits Martins 10. Sprint-Sieg insgesamt; in Lusail gewann er den Sprint zum 2. Mal in Serie. Martin verwies Brad Binder (RSA) und Landsmann Aleix Espargaro auf die Plätze 2 und 3. Francesco Bagnaia, der amtierende Weltmeister aus Italien, landete auf dem 4. Platz.

Moto3: Dettwiler startet aus der letzten Reihe

Noah Dettwiler hat beim Grossen Preis von Katar im Qualifying nicht überzeugen können. Er blieb beim Saisonstart in Lusail als 11. deutlich im Q1 hängen und wird im Moto3-Rennen vom Sonntag so an 25. und letzter Stelle starten. Für den Sprung ins Q2, für welches die besten 14 Fahrer aus dem Training bereits qualifiziert waren, wäre ein Platz unter den besten 4 nötig gewesen.

00:35 Video Zusammenfassung Qualifying Moto3 Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

F1-Academy: Hausmann verpasst die Punkte

Nach dem starken 6. Rang beim Saisonauftakt am Freitag konnte die 17-jährige F1-Academy-Debütantin Tina Hausmann vom Team Prema Racing am Samstag nicht an ihre Leistung anknüpfen. Beim zweiten Rennen im saudi-arabischen Dschidda musste sie sich mit dem 13. und letzten Rang begnügen. Das Podest gestaltete sich derweil gleich wie am Vortag. Hausmanns Teamkollegin Doriane Pin (FRA) siegte vor Abbi Pulling (GBR) und Maya Weug (NED), der dritten Fahrerin von Prema Racing.