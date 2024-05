MotoGP: Martin gewinnt den Sprint

Jorge Martin hat im Vorfeld des GP Frankreich einen äusserst erfolgreichen Samstag erlebt. Der spanische WM-Leader sicherte sich im Qualifying am Morgen nicht nur die Pole Position, sondern gewann am Nachmittag auch das Sprintrennen. Für den Ducati-Piloten ist es nach Katar und Spanien der 3. Saisonsieg im Sprint-Format. Mit Marc Marquez und Maverick Viñales komplettierten zwei Spanier das Podest. Marquez zeigte dabei eine beeindruckende Aufholjagd, nachdem er nur als 13. ins Rennen über 13 Runden gegangen war. Apropos 13: Den GP am Sonntag wird Marquez nach einem durchzogenen Qualifying nur von Position 13 aus in Angriff nehmen.

Moto3: Dettwiler aus der zweitletzten Reihe

Noah Dettwiler isst in der Moto3 weiter hartes Brot. Im Qualifying zum GP Frankreich kam der 19-jährige Solothurner nicht über Rang 24 hinaus. Er wird am Sonntag damit aus der zweitletzten Reihe ins Rennen starten. Dettwiler hat es bisher einzig beim GP Americas (14.) in die Punkte geschafft.