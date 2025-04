Legende: Muss schon wieder pausieren Jorge Martin. Keystone/Naushad

MotoGP: Martin mit mehreren Brustkorbverletzungen

Nach seinem Sturz beim Comeback beim MotoGP-Rennen in Katar hat Jorge Martin Entwarnung gegeben. Wie sein Team noch am Abend bekanntgab, erlitt der 27-Jährige Verletzungen am Brustkorb mit mehreren Rippenfrakturen. Zusätzlich diagnostizierten die Ärzte einen Pneumothorax, also eine Luftansammlung im Brustkorb, durch die sich seine Lunge nicht ausreichend ausdehnen kann. Bis dieser geheilt ist, muss Martin vorerst im Spital bleiben. Ob er bis zu seinem Heimrennen in Spanien am 27. April wieder auf dem Motorrad sitzen kann, erscheint unwahrscheinlich.

