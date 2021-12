Rückzieher von Mercedes

Wie Mercedes am Donnerstag mitteilte, wird man nicht weiter gegen das Ergebnis des letzten Saisonrennens in Abu Dhabi vorgehen. Dieses hatte Red-Bull-Star Max Verstappen dank eines Überholmanövers gegen Lewis Hamilton in der letzten Runde gewonnen und sich damit noch den Titel gesichert. Mercedes legte dann wegen zweier mutmasslicher Verstösse gegen das sportliche Reglement des Automobil-Weltverbandes FIA Protest ein, beide Einsprüche wurden von den Rennkommissaren abgewiesen. Anschliessend hinterlegte das Werksteam aber seine Absicht, noch einmal in Berufung zu gehen – formal ist das notwendig, um dann innerhalb von 96 Stunden tatsächlich die nächsten juristischen Schritte zu ergreifen.

F1-Kalender für 2022 fix

Der Rekordkalender in der Formel 1 ist endgültig perfekt: Der Motorsport-Weltrat der FIA hat die Pläne am Mittwochabend abgesegnet. 23 Grands Prix sollen über die Bühne gehen – so viele hat es in der Geschichte der «Königsklasse» innerhalb eines Jahres noch nicht gegeben. Der Event in Miami rückt als zweiter Grand Prix in den USA neben Austin neu in den Kalender.