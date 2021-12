Legende: Steht vor einer neuen Herausforderung Mick Schumacher. Keystone

Zusätzliche Aufgabe für Mick Schumacher

Mick Schumacher erhält in der Formel 1 eine neue Aufgabe. Der 22-Jährige wird in der kommenden Saison neben seiner Rolle als Stammpilot beim Haas-Team auch als Ersatzfahrer für Ferrari zur Verfügung stehen. Die Vereinbarung gilt für 11 der 23 Rennen in der Saison 2022. Sollte einer der Ferrari-Stammfahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz ausfallen, käme der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher zu einem ersten Renneinsatz im Ferrari. Für die weiteren WM-Wochenenden setzt die Scuderia auf den Italiener Antonio Giovinazzi als Ersatzfahrer. Dieser hatte sein Cockpit bei Alfa Romeo nach dem Ende der Vorsaison räumen müssen und startet künftig in der Formel E.

Morddrohungen gegen Latifi

Nicholas Latifi wird nach dem Saisonfinale vor eineinhalb Wochen in Abu Dhabi nach eigenen Angaben in sozialen Medien beschimpft und erhält sogar Morddrohungen. Der Williams-Fahrer war kurz vor dem Ende des letzten Rennens des Jahres von der Strecke abgekommen und hatte damit die Safety-Car-Phase ausgelöst, durch die Red-Bull-Pilot Max Verstappen seinen Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton in der letzten Runde noch überholen und sich erstmals den WM-Titel sichern konnte. «Was mich schockierte, war der extreme Ton des Hasses, der Beschimpfungen und sogar der Morddrohungen, die ich erhielt», schrieb Latifi auf seiner Website.