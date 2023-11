Legende: Bekommt eine neue Herausforderung Mick Schumacher. imago images/HochZwei

Automobil: Schumacher startet in Le Mans

Mick Schumacher setzt seine Karriere ausserhalb der Formel 1 fort. Der Deutsche nimmt im nächsten Jahr in einem Auto des Teams Alpine an der Langstrecken-WM teil. Der 24-jährige Schumacher wird für seinen neuen Arbeitgeber unter anderem auch den 24-Stunden-Klassiker in Le Mans bestreiten. Seine Aufgabe als Test- und Ersatzfahrer des Formel-1-Teams Mercedes behält er trotz seiner neuen Haupttätigkeit bei. Schumacher war im letzten und vorletzten Jahr in der Formel 1 Stammfahrer des amerikanischen Rennstalls Haas. Auf die am Sonntag in Abu Dhabi zu Ende gehende Saison hin hatte er für seinen Landsmann Nico Hülkenberg weichen müssen.