Formel E: Evans triumphiert in Jakarta

Der Sieger des 9. Grand Prix der laufenden WM in der Formel E heisst Mitch Evans. Der für das Team Jaguar fahrende Neuseeländer setzte sich im indonesischen Jakarta vor dem Franzosen Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) und dem Schweizer Edoardo Mortara (Venturi) durch. Sébastien Buemi, der zweite Schweizer im Feld, holte sich als Zehnter immerhin einen Punkt. Es war bereits der 3. Saisonsieg von Evans. In der Gesamtwertung, die weiter vom Belgier Stoffel Vandoorne angeführt wird, büsste Mortara einen Rang ein und liegt nun 2 Zähler hinter Vergne an 3. Stelle. Das nächste Rennen findet am 2. Juli in Marrakesch statt.