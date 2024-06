Legende: Knapp den Sprung aufs Treppchen verpasst Edoardo Mortara in den USA. imago images/PanoramiC

Formel E: Schweizer verpassen Podest in Portland

Edoardo Mortara als Vierter und Nico Müller als Fünfter haben beim Formel-E-Rennen in Portland im US-Bundesstaat Oregon die Podestplätze nur knapp verpasst. Sébastien Buemi hingegen kam als 20. mit fast einer Minute Rückstand ins Ziel. Der Portugiese Antonio Felix da Costa schaffte derweil im Porsche den dritten Sieg in den vergangenen vier Rennen. In der WM-Wertung ist er nach 13 von 16 Events 7. mit 109 Punkten. In Führung bleibt der Neuseeländer Nick Cassidy im Jaguar (167 Punkte), obwohl er in der Nacht auf Sonntag leer ausging.