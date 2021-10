Motocross: Seewer auf Platz 2

Jeremy Seewer kommt gegen Ende Saison immer besser in Fahrt. Besonders die Strecke in Pietramurata, wo der WM-Tross seit letztem Sonntag für insgesamt 6 Rennen gastiert, scheint dem Zürcher Unterländer zu liegen. 3 Tage nach dem 2. Platz verpasste Seewer im Norden Italiens seinen 1. Saisonsieg in der Königskategorie MXGP erneut nur knapp. Er musste sich auf seiner Yamaha lediglich dem neunfachen Weltmeister Antonio Cairoli geschlagen geben. Das erste Rennen des Tages hatte der Schweizer noch als Vierter beendet. Trotz seinem vierten Podestplatz in diesem Jahr bleibt Seewer in der Gesamtwertung im 6. Rang klassiert.