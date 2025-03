Legende: Schaffte es nicht ganz an die Spitze Jeremy Seewer (Archivbild). Keystone/Gian Ehrenzeller

MXGP: Seewer mit durchzogenem Start

Der Schweizer Jeremy Seewer (30) hat zum Auftakt der Motocross-WM im argentinischen Cordoba die Plätze 6 und 16 belegt. Das reichte in der Tageswertung zu Platz 7. Seewer, der in der obersten Kategorie (MXGP) die WM schon dreimal als Zweiter beendet hat, fuhr erstmals auf einer Ducati. Ducati stieg auf diese Saison hin neu in die Motocross-WM ein. Zwei weitere Schweizer fuhren in den MXGP-Rennen mit. Valentin Guillod fuhr im zweiten Rennen auf seiner Yamaha auf Platz 5. In der Tageswertung reichte es Guillod zu Platz 13 und Kevin Brumann zu Platz 22.