Legende: Fuhr in der MotoE zuletzt erfolgreich Dominique Aegerter. Keystone/EPA/Roman Rios

MotoE: Weltcup erfährt nach 4 Jahren Aufwertung

Die MotoE wird zur Weltmeisterschaft aufgewertet. In den ersten vier Jahren ihres Bestehens hatte die Rennserie für Elektro-Motorräder lediglich den Status eines Weltcups, ab nächster Saison gilt sie als WM. Geplant sind 16 Rennen an 8 Stationen. In diesem Jahr schaffte der Schweizer Dominique Aegerter nach einem 3. und einem 2. Platz den Gesamtsieg im MotoE-Weltcup. Da der Oberaargauer für nächstes Jahr aber einen Platz in der Superbike-WM erhalten hat, ist eher unwahrscheinlich, dass er auch noch in der MotoE antreten wird.