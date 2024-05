Legende: Bestreitet seine letzte MotoGP-Saison Aleix Espargaro. IMAGO / Graham Holt FocusXS

MotoGP: Espargaro hört auf

Der spanische MotoGP-Pilot Aleix Espargaro hört am Saisonende nach 14 Jahren in der Königsklasse auf. Das kündigte der Aprilia-Pilot vor seinem Heimrennen am Wochenende in Barcelona an. Der 34-Jährige hat in seiner langen Karriere drei MotoGP-Siege gefeiert, beste WM-Platzierung war Rang 4 vor zwei Jahren. In der laufenden Saison belegt der Familienvater den 8. Rang. Seit seinem Debüt in der Königsklasse im Jahr 2009 hat der Pilot aus Granollers, das nur wenige Kilometer von der Rennstrecke vor den Toren Barcelonas entfernt liegt, 238 Grand Prix bestritten. Erst 2022 feierte er den ersten Sieg, im Vorjahr triumphierte er erstmals beim Grossen Preis von Katalonien.