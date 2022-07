Legende: Zu viel gefeiert im Urlaub Francesco Bagnaia. imago images/ZUMA Press

MotoGP: Bagnaia im Urlaub verunfallt

Der italienische MotoGP-Pilot Francesco Bagnaia hat im Urlaub auf Ibiza unter Alkoholeinfluss einen Autounfall gebaut. Er sei nachts um 3 Uhr nach dem Verlassen einer Disco vor einem Kreisel mit den Vorderrädern im Graben gelandet, teilte der Ducati-Werksfahrer bei Instagram mit. Er bedauere die «grobe Leichtsinnigkeit, die nicht hätte passieren dürfen». Laut Medienangaben wurden beim Vizeweltmeister und aktuellen WM-Vierten fast 1,8 Promille festgestellt, erlaubt sind in Spanien 0,5. Derzeit ist in der MotoGP Sommerpause. Weiter geht es am 7. August in Silverstone.