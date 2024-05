Legende: Werden im Juni noch nicht in Kasachstan fahren Die MotoGP-Piloten (hier beim Rennen in Jerez). imago images/CordonPress

MotoGP: Rennen in Kasachstan wegen Naturkatastrophe vertagt

Die MotoGP-Premiere in Kasachstan verzögert sich weiter. Die für den 16. Juni vorgesehenen Rennen in Almaty werden «auf einen späteren Zeitpunkt 2024 verschoben», teilte der MotoGP-Veranstalter Dorna mit. Grund sind die prekären Verhältnisse in Zentralasien. Wegen Überschwemmungen aufgrund intensiver Regenfälle wurde in mehreren Teilen Kasachstans der Notstand ausgerufen. «Es wäre unverantwortlich, den Behörden in dieser Situation weitere Arbeit aufzubürden», so die Erklärung der Dorna. Bereits im Vorjahr hatte die Premiere in Almaty verschoben werden müssen, weil es bei der Homologierung der Strecke zu grossen Verzögerungen gekommen war.