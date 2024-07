Legende: Wird seine Runden nicht in Kasachstan drehen können Francesco Bagnaia. Keystone/EPA/MARTIN DIVISEK

MotoGP: Kein Rennen in Kasachstan

Weiteres Terminchaos in der Motorrad-WM: Der Grosse Preis von Kasachstan, Ende Mai erst als Ersatz für das gestrichene Rennen in Indien präsentiert, wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das gab MotoGP-Rechteinhaber Dorna am Montag bekannt. Als Grund wurden «betriebliche und logistische Probleme» angeführt, «die sich aus früheren Überschwemmungen in der Region ergeben haben». Die Rennstrecke im italienischen Misano wird einspringen und stattdessen den Grossen Preis der Emilia-Romagna vom 20. bis 22. September ausrichten.