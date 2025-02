Per E-Mail teilen

Legende: Nach einem Sturz verletzt Jorge Martin. Keystone/AP Photo/Kien Huo

MotoGP: Martin muss operiert werden

Titelverteidiger Jorge Martin muss auf den ersten Grand Prix der neuen MotoGP-Saison an diesem Wochenende verzichten. Der schon Anfang Monat gestürzte Spanier verletzte sich im Training erneut und muss operiert werden, teilte sein italienischer Rennstall Aprilia mit. Nachdem sich Martin am ersten Tag der Testfahrten Anfang Monat in Sepang bei einem Sturz Frakturen der rechten Hand und des linken Fusses zugezogen hatte, brach er sich diesmal die linke Hand. Erneut ist eine Operation notwendig, wodurch der nach den ersten Verletzungen angestrebte Start beim GP von Thailand unmöglich ist.

