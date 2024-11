Legende: Werden 2024 nicht nach Valencia reisen Francesco Bagnaia und Co. imago images/CordonPress

Motorrad: Kein GP in Valencia

Nach den verheerenden Unwettern in Teilen Spaniens kann der Motorrad-Tross Mitte November nicht wie geplant in Valencia Halt machen. Die Vermarktungsgesellschaft Dorna und die lokalen Behörden entschieden gemeinsam, das Saisonfinale in Valencia abzusagen. Stattdessen will der Motorrad-Gemeinschaft die Region mit einem bereits bestehenden Hilfsfonds unterstützen. Ein neuer Austragungsort für die am 17. November geplanten Rennen wird nun gesucht.

01:36 Video Archiv: Bagnaia macht in Thailand Boden gut Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Formel E: Tests nach Madrid verlegt

Wegen der Unwetterkatastrophe im Osten Spaniens hat die Formel E ihre Testfahrten auf eine andere Strecke verlegt. Anfang November soll nicht wie geplant in Valencia, sondern in Madrid gefahren werden. Dies wurde laut Formel E nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden, dem Automobil-Weltverband FIA und den Verantwortlichen am Circuit Ricardo Tormo entschieden.