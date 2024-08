Motorrad-Saisons 2025 und 2026 beginnen in Thailand

Legende: Katar wird als Auftakt-GP abgelöst In den kommenden zwei Saisons erfolgt der WM-Start jeweils in Thailand. imago images/Panoramic

WM-Auftakt erstmals in Thailand

Die kommenden beiden Saisons in der Motorrad-WM werden auf dem Circuit im thailändischen Buriram eröffnet. Der Grand Prix von Thailand ist seit 2018 Bestandteil des WM-Kalenders und ist bisher immer im Oktober abgehalten worden. 2025 wird dort bereits am 2. März die Saison lanciert. «Südostasien ist einer unserer wichtigsten Märkte – für den Sport, die involvierten Unternehmen und Sponsoren», nannte ein Funktionär den Grund für den Wechsel. In den vergangenen zwei Jahrzehnten war immer Katar Schauplatz des Saisonstarts.