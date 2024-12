Legende: Ab 2026 kurven sie wieder in Brasilien herum Die Motorrad-Cracks. EPA/Alejandro Garcia

Motorrad-WM: Brasilien ab 2026 Austragungsort

22 Jahre nach ihrem Abschied vom Zuckerhut kehrt die Motorrad-WM nach Brasilien zurück. Das gaben die Organisatoren der ab 2026 auf der Strecke des Autodromo Ayrton Senna in Goiania geplanten Rennen bekannt. Zuletzt war Brasilien 2004 in Rio de Janeiro Schauplatz von WM-Rennen gewesen. Goiania war von 1987 bis 1989 Gastgeber von WM-Läufen. Der WM-Vermarkter Dorna erhofft sich von den zunächst bis 2030 geplanten Gastspielen der seiner Serie in Brasilien, wo der frühere WM-Rekordstarter Alex Barros immer noch grosse Popularität geniesst, natürlich Wachstum: Das einheimische Talent Diogo Moreira gewann in der abgelaufenen Saison die Wahl zum «Neuling des Jahres» und gilt schon als Anwärter auf einen Platz in der Königsklasse MotoGP.