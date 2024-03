Legende: Nimmt Fahrt auf Nico Müller. imago images/Panoramic

Formel E: Müller in Tokio auf Rang 6

Im fünften Rennen der Formel-E-Saison ist Nico Müller erstmals in die Punkte gefahren. Bei der Premiere in Tokio erreichte der 32-jährige Berner den 6. Platz. Unmittelbar dahinter schien auch Edoardo Mortara als Siebter seine ersten Zähler der Saison zu holen. Der Genfer wurde jedoch nachträglich disqualifiziert, weil er die erlaubte Energiemenge überschritten hatte. Sébastien Buemi kämpfte sich von Startplatz 21 bis auf den 12. Rang vor, blieb damit aber ohne Punkte. Der Sieg ging an den Deutschen Maximilian Günther aus dem Team Maserati MSG Racing, der sich vor den beiden Briten Oliver Rowland und Jake Dennis durchsetzte. Damit stand in bisher allen Rennen der Saison ein anderer Fahrer zuoberst auf dem Podest.