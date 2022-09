DTM: Müller setzt Zeit bei Audi nach 9 Jahren ein Ende

Nico Müller verlässt zum Ende der DTM-Saison 2022 das Audi-Rennteam. Der Schweizer, der seit 2014 für die «vier Ringe» im Cockpit sitzt, wird so am 9. Oktober auf dem Hockenheimring sein letztes Rennen bestreiten. Müller und der deutsche Rennstall einigten sich wegen der Umstrukturierung bei Audi, das die Formel E verlässt und 2026 in die Formel 1 einsteigt, auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Der Schweizer Rennfahrer wird 2023 in der Formel E für das Abt-Team, das dann nicht mehr mit Audi, sondern Mahindra zusammenarbeitet, an den Start gehen. «Ich habe noch Ziele im Motorsport, die sich leider mit Audi nicht verwirklichen lassen», erklärte Müller, der seinem langjährigen Rennstall dankte. Prompt wurde am Donnerstagabend ein neues Engagement für den 30-jährigen Thuner bekannt: Er wird von Peugeot im kommenden Jahr in der Langstrecken-WM eingesetzt.