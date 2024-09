Per E-Mail teilen

Legende: Darf bald am Plattensee springen Noah Dettwiler. Imago/NurPhoto

Motorrad: Balaton Park Circuit gibt 2025 Premiere

Nach über 30 Jahren macht die Motorrad-WM wieder in Ungarn Halt. Ab 2025 wird im Balaton Park am Plattensee gefahren. Der bislang letzte Lauf war 1992 auf dem Hungaroring ausgetragen worden. Laut vorläufiger Planung findet die Veranstaltung vom 22. bis 24. August statt. Der neue Kurs war letztes Jahr eröffnet worden. «Die Rennstrecke hat eine spektakuläre Lage und wird ein fantastisches Ziel für Fans sein», sagte Carmelo Ezpeleta, Geschäftsführer des WM-Vermarkters Dorna. «Die Arbeiten sind im Gange, um den Veranstaltungsort für sein historisches Debüt im Kalender vorzubereiten und damit ein weiteres Kapitel in Ungarns Geschichte im Motorrad-Grand-Prix-Rennsport hinzuzufügen.»