Nico Müller in der Formel E in den Top 10

Legende: Bester Schweizer in Mexiko Nico Müller. imago images/PsnewZ

Der Brite Oliver Rowland hat den Formel-E-Grand-Prix von Mexiko gewonnen. Nico Müller beendete den zweiten WM-Lauf als bester Schweizer auf Platz 9. Er fuhr als einziger Schweizer in die Punkteränge. Müller startete aus der neunten Reihe (als 18.), zeigte aber ein beherztes Rennen und fuhr zwischenzeitlich sogar auf Platz 4 vor. In der Schlussphase des Rennens verlor er aber wieder Positionen. Sébastien Buemi (als 13.) und Edoardo Mortara (als 17.) fielen früh weit zurück und schafften es nicht mehr unter die ersten 10. Im WM-Klassement führt der Portugiese Antonio Felix Da Costa, der mit seinem Porsche in den ersten beiden Rennen jeweils auf Platz 2 fuhr.