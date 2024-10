Legende: Will in 9 Tagen am Start stehen Noah Dettwiler. Freshfocus/Waldemar Da Rin

Moto3: Dettwiler will in Australien starten

Noah Dettwiler plant eine baldige Rückkehr auf sein Motorrad. Der 19-jährige Solothurner war beim GP Japan vergangenen Sonntag in der ersten Runde gestürzt und hatte sich dabei eine Kompressionsfraktur im unteren Rückenbereich sowie eine Verletzung am Handgelenk zugezogen. In der Schweiz wurden keine weiteren Verletzungen am Kreuzbein festgestellt, weshalb Dettwiler bereits wieder mit dem Training beginnen konnte. Sein Ziel ist es, bereits am Sonntag in einer Woche in Australien wieder zum Moto3-Rennen zu starten. In Philip Island wird er noch einen Medical Check vor Ort absolvieren müssen.

00:32 Video Archiv: Dettwilers Sturz beim GP Japan Aus Sport-Clip vom 06.10.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Formel 1: Toyota steigt bei Haas ein

Toyota kehrt nach 15 Jahren in die Formel 1 zurück. Der japanische Hersteller geht eine technische Partnerschaft mit dem US-Team Haas ein. Schon beim GP USA in Austin am 20. Oktober wird der Toyota-Schriftzug auf den Autos von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen zu sehen sein. Toyota Racing war von 2002 bis 2009 in der Formel 1 aktiv und kam in dieser Zeit auf 13 Podiumsplätze, blieb aber ohne Sieg. Toyota werde «Design-, Technik- und Fertigungsdienstleistungen» liefern, teilte Haas mit.