Legende: Fährt nächstes Jahr nicht mehr für Alpine Esteban Ocon. EPA/FRANCK ROBICHON

Formel 1: Cockpit bei Alpine vakant

Esteban Ocon verlässt nach fünf Jahren am Ende der Saison den Formel-1-Rennstall Alpine. Der Vertrag des Franzosen läuft nach dem letzten Rennen der Königsklasse in Abu Dhabi (8. Dezember) aus. Ein Nachfolger für den einmaligen Grand-Prix-Sieger steht noch nicht fest, die Fahrerpaarung für das Jahr 2025 werde «zu gegebener Zeit bekannt gegeben», wie es in einer Mitteilung hiess. Chancen auf das Cockpit auf Ocon darf sich offenbar auch Mick Schumacher (25) machen, der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher fährt in dieser Saison in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC für Alpine.