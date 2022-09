Legende: Hatte in Katalonien gut lachen Dominique Aegerter. Freshfocus/Waldemar Da Rin

Supersport-WM: 12. Saisonsieg für Aegerter

Titelhalter Dominique Aegerter blickt in der Supersport-WM auf ein erfolgreiches Rennwochenende in Barcelona zurück. Nach dem Sieg am Samstag triumphierte der aus der Pole Position gestartete Yamaha-Fahrer auch am Sonntag, obwohl er zwischenzeitlich auf den 4. Rang zurückgefallen war. Aegerter gewann vor dem Türken Can Öncü und dem Italiener Stefano Manzi. Lorenzo Baldassari, der grösste Konkurrent des 31-jährigen Oberaargauers im Kampf um den WM-Titel, musste sich mit Platz 4 begnügen. Aegerter liegt nach dem 12. Saisonsieg nun 36 Punkte vor dem Italiener. Zu fahren sind noch 8 Rennen.