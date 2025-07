Legende: Muss das Feld von hinten aufrollen Lenoxx Phommara. Freshfocus/Waldemar Da Rin

Moto 3: Phommara stürzt, Dettwiler 14.

Lenoxx Phommara wird seinen Einstand in der Moto3 nicht in bester Erinnerung behalten. Der 18-jährige Thurgauer stürzte im Qualifying auf nasser Strecke bereits in der ersten Runde. Für ihn resultierte nur der 25. und damit letzte Startplatz für das Rennen am Sonntag. Phommara ersetzt auf dem Sachsenring und kommende Woche in Brünn den verletzten Luca Lunetta (ITA) im Team SIC58 Squadra Corse. Ein Erfolgserlebnis gab es für Noah Dettwiler, der den Sprung in Q2 schaffte und von Position 14 losfahren wird.

