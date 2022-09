Formel 1: Piastri bei McLaren

Das stark umworbene Toptalent Oscar Piastri wird ab dem kommenden Jahr für McLaren in der Formel 1 fahren. Das zuständige Schiedsgericht für Vertragsfragen entschied am Freitag, dass der Vertrag des Australiers mit dem englischen Traditionsteam gültig ist. Andere bindende Verpflichtungen sei Piastri nicht eingegangen. Der Formel-2-Meister wird damit ab dem kommenden Jahr Teamkollege des Briten Lando Norris. Alpine, das Renault-Werksteam, hatte Piastri jahrelang ausgebildet, wollte ihn im kommenden Jahr zum Stammfahrer befördern und pochte auf einen gültigen Vertrag. Piastri allerdings gab an, sich nicht an Alpine gebunden zu haben, das Schiedsgericht musste also entscheiden. Alpine akzeptierte das Urteil.