Dovizioso schwer gestürzt und im Spital

Grosse Sorge um Andrea Dovizioso: Der dreifache MotoGP-WM-Zweite aus Italien ist beim Motocross-Training am Dienstagvormittag schwer gestürzt und hat sich ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Laut italienischen Medienberichten schwebt der 38-Jährige nicht in Lebensgefahr. Dovizioso verunglückte in der toskanischen Provinz Arezzo und wurde mit einem Helikopter ins Spital Careggi in Florenz gebracht. Dovizioso, von 2017 bis 2019 in der «Königsklasse» jeweils hinter dem Spanier Marc Marquez WM-Zweiter auf einer Ducati, hatte seine MotoGP-Karriere 2022 beendet. 2004 war «Dovi» 125er-Weltmeister geworden.