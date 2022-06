Langstreckenrennen: Buemi gewinnt erneut in Le Mans

Der Schweizer Sébastien Buemi hat zum insgesamt vierten Mal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. Gemeinsam mit dem Neuseeländer Brendon Hartley und Ryo Hirakawa aus Japan absolvierte Buemi im Toyota insgesamt 380 Runden. Auf Platz 2 folgte mit dem Team um den früheren japanischen Sauber-Fahrer Kamui Kobayashi ebenfalls ein Toyota. Für den Unterschied im Duell der beiden Toyotas sorgte ein Zwischenfall am Sonntagmorgen. Wegen technischer Probleme musste das zu jenem Zeitpunkt führenden zweite Toyota-Team den später siegreichen Hypercar mit der Nummer 8 davonziehen lassen. «Ich bin froh, dass wir keine Probleme hatten», sagte Buemi. «Es war perfekt, es ist ein grosser Tag für uns.» Buemi, der schon in den Jahren 2018, 2019 und 2020 im Siegerteam figurierte, zieht damit am bisherigen Schweizer Rekordmann Marcel Fässler (3 Siege) vorbei.

Supersport: Aegerter gewinnt erneut

Dominique Aegerter hat am Sonntag im italienischen Misano in der Supersport-WM nachgedoppelt und wie am Samstag vor seinem Yamaha-Markenkollegen Lorenzo Baldassarri aus Italien gewonnen. Der Berner feierte in dieser Klasse bereits den siebten Saisonsieg und führt das Gesamtklassement weiter an.

Motocross: Seewer mit zweitem Saisonsieg

Jeremy Seewer kam zu seinem zweiten Saisonsieg bei der Motocross-WM. Der Zürcher feierte wie vor einer Woche in Frankreich auch im deutschen Teutschenthal einen Sieg und einen Podestplatz. Am Samstag wurde er Dritter, am Sonntag siegte er vor dem slowenischen WM-Leader Tim Gajser. Seewer ist in der Gesamtwertung neu auf Platz 2.