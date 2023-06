Legende: Zeigt sich in Asien in guter Form Jeremy Seewer. imago images/Fotostand/Archiv

Motocross: Seewer zweimal auf dem Podest

Jeremy Seewer hat in den beiden Rennen der Motocross-WM auf der indonesischen Insel Sumbawa die Ränge 3 und 2 belegt. Während im ersten Rennen der spanische Gesamtführende Jorge Prado seinen 8. Sieg in dieser Saison bejubeln konnte, absolvierte der Gesamt-Zweite Romain Febvre den zweiten Lauf als Schnellster, rund drei Sekunden vor Seewer, der bereits vor zwei Wochen in Deutschland einmal auf dem Podest gestanden war. Der 28-jährige Zürcher belegt im von Prado deutlich angeführten WM-Zwischenklassement mit 371 Punkten Platz 5. In einer Woche geht es auf Lombok, einer weiteren indonesischen Insel, weiter.

MotoGP: Bagnaia schlägt Bezzecchi

Das Rennen im niederländischen Assen wurde in der MotoGP-Kategorie zur Beute von Francesco Bagnaia. Der italienische WM-Leader setzte sich knapp vor seinem Landsmann Marco Bezzecchi, Sprintsieger vom Samstag, durch. Rang 3 ging an Aleix Espargaro aus Spanien. Der viertplatzierte – und offenbar lernresistente – Brad Binder (RSA) verpasste das Podest wie am Vortag nur deshalb, weil er auf der letzten Runde die Tracklimits knapp überschritt. Die beiden Franzosen Fabio Quartararo und Johann Zarco mussten das Rennen nach einer Kollision in der dritten Runde aufgeben.

Formel E: Buemi auf Platz 5, Müller mit Crash

Sebastien Buemi hat den erstmals ausgetragenen E-Prix in Portland auf dem 5. Platz beendet. Erst zweimal war der 34-jährige Waadtländer, der in der Gesamtwertung nach 12 von 16 Rennen den 8. Rang belegt, in dieser Saison besser klassiert. Nico Müller und Edoardo Mortara, die anderen beiden gestarteten Schweizer, sollten die Zielflagge nicht zu Gesicht bekommen. Der Thuner Müller schied nach einem Crash in der 9. Runde aus, für den Genfer Mortara war der Arbeitstag nach 29 von 32 Runden frühzeitig beendet. Den Sieg auf der mit vielen engen Kurven ausgestatteten Strecke sicherte sich der Neuseeländer Nick Cassidy.