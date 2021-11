Seewer verpasst WM-Podest knapp

Jeremy Seewer belegte beim Saisonabschluss der Motocrosser in der MXGP-Kategorie zweimal den 4. Platz. Damit beendete der 27-jährige Zürcher die Saison auf dem 4. Gesamtrang, nachdem er 2019 und 2020 jeweils WM-Zweiter geworden war. Den Kampf um die Weltmeister-Krone musste der Yamaha-Werksfahrer schon früh begraben, da ihn gesundheitliche Probleme aus der Bahn warfen. Erkrankungen am Coronavirus und am Pfeiffer’schen Drüsenfieber machten Seewer lange zu schaffen. In den letzten Wochen kam der Schweizer jedoch immer besser in Fahrt, ihm gelangen Podestplätze und vor zwei Wochen sogar der erste Saisonsieg. Der WM-Titel ging zum zweiten Mal nach 2018 an den Niederländer Jeffrey Herlings.