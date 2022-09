Legende: Schnell unterwegs Dominique Aegerter. KEY/EPA/Javier Cebollada

Supersport-WM: Aegerter jubelt in Katalonien

Dominique Aegerter hat in Barcelona das erste Rennen des Wochenendes in der Supersport-WM gewonnen. Der 31-jährige Berner siegte im Sprintrennen über nur zwölf Runden (nach einem Startabbruch) vor dem Italiener Lorenzo Baldassarri und dem Türken Can Öncü. Nach 15 von 24 Rennen führt Titelhalter Aegerter das Klassement mit 24 Punkten Vorsprung auf Baldassarri an.