Motorrad: Rang 8 für Aegerter

Dominique Aegerter fuhr am Sonntag bei der Superbike-WM im zweiten Rennen von Montmeló in der Nähe von Barcelona auf den 8. Rang – am Samstag war er Fünfter geworden. In der WM-Wertung behält der Berner Platz 6. Der Yamaha-Fahrer büsste 16 Sekunden auf den Seriensieger Alvaro Bautista aus Spanien ein, zum ersten Podestplatz in dieser Serie fehlten Aegerter acht Sekunden.