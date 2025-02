Legende: Von der Testfahrt auf den OP-Tisch Noah Dettwiler. Keystone/ALEJANDRO GARCIA

Moto 3: Dettwiler verletzt sich bei Testfahrten

Noah Dettwiler hat in der Saisonvorbereitung einen herben Rückschlag erlitten. Der Moto3-Pilot vom CIP-Green-Power-Team kam am Donnerstag am zweiten Tag der Tests in Jerez (ESP) zu Sturz. Beim heftigen Highsider zog er sich eine Verletzung im linken Handgelenk zu. Dettwiler reiste bereits nach Barcelona zurück, wo er sich am Freitag einer Operation unterziehen wird. Wie lange der 19-Jährige ausfallen wird, ist derzeit noch unklar. Es war Dettwilers zweiter harter Sturz innert kurzer Zeit. Im vergangenen Oktober hatte er sich in Motegi das Steissbein gebrochen.

