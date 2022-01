Legende: Wer besetzt die Vakanz bei Aston Martin? Teamchef Otmar Szafnauer hat den Rennstall verlassen. Keystone

Formel 1: Aston Martin sucht neuen Teamchef

Das Formel-1-Team Aston Martin mit dem früheren Weltmeister Sebastian Vettel und dem Kanadier Lance Stroll muss einen neuen Teamchef suchen. Der rumänisch-amerikanische Teamchef Otmar Szafnauer hat den Rennstall nach 12 Jahren verlassen. Zuletzt war er immer wieder mit einem Wechsel zum Konkurrenten Alpine in Verbindung gebracht worden, hatte dies aber mehrfach bestritten. In der abgelaufenen Saison erreichte Aston Martin den 7. Rang in der Konstrukteurs-Wertung.