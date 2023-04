Trotz kleiner Rückschläge: Bühler überzeugt in neuer Rennserie

Legende: Strahlende Gesichter nach dem Sprint Léna Bühler (links) neben der Siegerin Amna Al Qubaisi und Lola Lovinfosse. F1 Academy

F1 Academy: Léna Bühler mit solidem Auftakt

In der neuen Frauen-Rennserie zeigte Léna Bühler einen überzeugenden Auftritt. Zwar war die Westschweizerin im ersten Rennen nach einer Berührung noch ausgeschieden, konnte sich aber im Sprintrennen rehabilitieren. Die 25-Jährige wurde mit einem Rückstand von anderthalb Sekunden starke 2. Im dritten Rennen, welches wie das erste über die volle Distanz gefahren wurde, erlitt Bühler wieder einen kleinen Dämpfer. Vom 3. Platz gestartet, erwischte sie einen schlechten Start und wurde am Ende 7. Den Tagessieg sicherte sich Marta Garcia. Die Spanierin gewann das erste und dritte Rennen und führt damit das Gesamtklassement an.

00:51 Video Archiv: Bühler vor dem Saisonstart Aus Sport-Clip vom 27.04.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Langstrecken-WM: Buemi in Spa-Francorchamps Zweiter

Im 3. Rennen der Langstrecken-WM ist Sébastien Buemi zum 3. Mal auf das Podest gefahren. Nach einem 2. Platz und einem Sieg resultierte beim 6-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps erneut Rang 2. Der Waadtländer und seine Teamkollegen Ryo Hirakawa aus Japan und Brendon Hartley aus Neuseeland, die das Rennen vom letzten Startplatz aus in Angriff genommen hatten, büssten im Toyota 16,637 Sekunden auf die Bestzeit ein. Geschlagen wurde das Trio nur vom Engländer Mike Conway, dem Argentinier Jose Maria Lopez und dem Japaner Kamui Kobayashi, die Toyota einen Doppelsieg bescherten.