Motorrad: Aegerter muss operiert werden

Dominique Aegerter fällt für die nächsten Rennen in der Superbike-WM aus. Bei einem Trainingssturz am Mittwoch in Österreich verletzte er sich an der Schulter und brach mehrere Rippen. Am Freitag meldete sich Aegerter aus dem Spital in Bern, wo er sich einer Operation zur Stabilisierung unterziehen wird: «Das kommt im dümmsten Moment.» Zumindest die nächste Rennwoche, welche vom 6. bis 8. September in Magny-Cours (FRA) angesetzt ist, könne er nicht wahrnehmen. Alles weitere werde er in Absprache mit den Ärzten festlegen.