Legende: 2 Rennen, 0 Starts Sebastian Vettel verpasst auch das 2. Rennen der Saison. Keystone/Florion Goga

Formel 1: Vettel muss erneut mit Corona passen

Sebastian Vettel wird nach dem Saisonauftaktrennen in Bahrain auch den 2. Grand Prix der Saison coronabedingt verpassen. Der deutsche Aston-Martin-Pilot wird an diesem Wochenende beim Rennen in Saudi-Arabien wie schon vor Wochenfrist von Landsmann Nico Hülkenberg vertreten. Der 34-jährige Vettel war vor dem ersten GP des Jahres positiv auf Covid-19 getestet worden. Sein Rennstall hatte den Entscheid über einen Einsatz an diesem Wochenende in Dschidda bis zuletzt offen gehalten. Der vierfache Weltmeister muss jedoch weiter in der Quarantäne in seiner Schweizer Wahlheimat bleiben. Beim Grossen Preis von Australien in Melbourne in zwei Wochen dürfte Vettel dann ins Auto zurückkehren.