Formel 1: Hülkenberg in Bahrain am Start

Der Saisonstart in der Formel 1 findet ohne Sebastian Vettel statt. Der Deutsche wurde positiv auf das Coronavirus getestet und verpasst den Auftakt am Sonntag in Bahrain (live auf SRF zwei). Sein Cockpit bei Aston Martin übernimmt Nico Hülkenberg. Das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Vettel muss sich in Isolation begeben. Hülkenberg wird sich ab Freitag im Training auf seinen ersten Renneinsatz seit Oktober 2020 vorbereiten.