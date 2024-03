Vinales triumphiert im Sprint in Portugal – Dettwiler enttäuscht

MotoGP: Vinales gewinnt erstmals im Sprint

Der Spanier Maverick Vinales hat in Portugal erstmals in seiner Karriere ein Sprintrennen in der MotoGP für sich entschieden. Dabei profitierte der 29-Jährige von einem Fehler Francesco Bagnaias, der lange wie der sichere Sieger ausgesehen hatte. Ein Verbremser vier Runden vor Schluss kostete den Weltmeister jedoch drei Ränge, Bagnaia musste sich letztlich mit Schlussrang 4 begnügen. Das Podest komplettierten mit Marc Marquez und Jorge Martin zwei weitere Spanier.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Rennen in Portugal sehen Sie am Sonntag wie folgt bei SRF: Moto3: ab 11:50 Uhr im Stream

ab 11:50 Uhr im Stream MotoGP: ab 14:50 Uhr auf SRF zwei und im Stream

Moto3: Verpatztes Qualifying von Dettwiler

Das Qualifying zum Grossen Preis von Portugal hat für den Schweizer Moto3-Fahrer Noah Dettwiler in einer herben Enttäuschung geendet. Fehler bei der Strategie haben laut dem Solothurner dazu geführt, dass er keine gestoppte Runde aufstellen konnte. Daher wird der 18-Jährige das Rennen am Sonntag von 26. und letzter Position in Angriff nehmen müssen.

01:13 Video Dettwiler: «Die Strategie ist nicht aufgegangen» Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Superbike-WM: Aegerter auf Platz 8

Dominique Aegerter (Yamaha) hat im ersten Superbike-Rennen in Barcelona den 8. Platz belegt. Der Schweizer kam 12 Sekunden hinter dem Sieger, dem Türken Toprak Razgatlioglu (BMW), ins Ziel. Ein zweites Rennen findet am Sonntag auf der gleichen Strecke statt.