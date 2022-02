Wehrlein gewinnt ePrix in Mexiko City

Legende: Siegte in Mexiko City ein Jahr nach seiner Disqualifikation Der ehemalige Sauber-Pilot Pascal Wehrlein. imago images

Formel E: Porsche feiert Doppelsieg

Pascal Wehrlein hat in Mexiko City sein erstes Formel-E-Rennen gewonnen. Der 27-jährige Deutsche war von der Pole Position gestartet und setzte sich im Autodromo Hermanos Rodriguez vor seinem Landsmann und Porsche-Teamkollegen André Lotterer durch. Wehrlein hatte im letzten Jahr eines von zwei Rennen in Mexiko (Puebla) gewonnen, wurde wegen eines Fehlers seines Teams aber im Nachhinein disqualifiziert. Der Schweizer Edoardo Mortara (Venturi) wurde Fünfter und führt die WM nach drei Rennen noch immer an. Sébastien Buemi (Nissan) beendete das Rennen auf Platz 9.