Moto 3: Dettwiler verpasst Top 20 klar

Im 11. Moto3-Rennen der Saison hat es für Noah Dettwiler keine WM-Punkte gegeben. Der 19-jährige Solothurner beendete den GP von Österreich in Spielberg auf Platz 24. Damit bleibt es bei den zwei WM-Punkten für den Schweizer Rookie vom französischen Team CIP Green Power. Den Sieg sicherte sich David Alonso (CFMoto). Der kolumbianische WM-Spitzenreiter hatte das Rennen nur von Position 6 in Angriff genommen. Der Spanier David Muñoz (KTM) sicherte sich in einem Tausendstelkrimi vor Landsmann Daniel Holgado (GasGas) Platz 2. Pole-Setter Ivan Ortola verpasste das Podest als 9. klar.