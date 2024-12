Legende: Bleibt in absehbarer Zukunft im F1-Kalender Der GP China in Schanghai. Imago Images/HochZwei

F1 verlängert Vertrag mit GP China

Die Formel 1 hält längerfristig am Standort Schanghai fest. Der Vertrag mit dem Ausrichter des Grand Prix von China wurde um weitere 5 Jahre bis 2030 verlängert. Wegen der Corona-Pandemie mussten zuletzt mehrere Rennen in China ausfallen, in diesem Jahr war die «Königsklasse» des Automobilrennsports auf den Kurs zurückgekehrt. In der kommenden WM-Saison findet der 2. Grand Prix mit dem 1. Sprint des Jahres in Schanghai statt.

Verstappen in freudiger Baby-Erwartung

Der 4-fache Weltmeister Max Verstappen und seine Partnerin Kelly Piquet erwarten Nachwuchs. Der Niederländer machte die Schwangerschaft auf Instagram öffentlich. «Mini Verstappen-Piquet unterwegs. Wir könnten nicht glücklicher mit unserem kleinen Wunder sein», schrieb der 27-Jährige zu einem gemeinsamen Foto des Paares. Mit der 35-jährigen Tochter des brasilianischen Rennfahrers Nelson Piquet ist Verstappen seit 2020 liiert.

General Motors ernennt Teamchef

Die Planungen im neuen Formel-1-Team von General Motors laufen weiter auf Hochtouren. Wie der amerikanische Autoriese mitteilte, wird der ehemalige Marussia-Sportdirektor Graeme Lowdon Teamchef und das Projekt fortan nach vorne treiben. 2026 soll der offizielle Einstieg mit der Automarke Cadillac in die Formel 1 folgen. Lowdon ist in der Formel 1 kein Unbekannter. In den 2010er-Jahren war er CEO beim ehemaligen Virgin-Team, das später in Marussia und Manor umbenannt wurde.