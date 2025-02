Mehr Spektakel in Monaco – Stromausfall bei Tests in Bahrain

Legende: Boxenstopps in Monte-Carlo In diesem Jahr werden zwei davon Pflicht. IMAGO / Poolfoto Motorsport

Zwei Pflichtstopps in Monaco

Die Formel 1 ergreift Massnahmen, um den Grand Prix von Monaco sportlich aufzuwerten. Die oftmals wenig ereignisreichen Rennen auf dem engen Stadtrundkurs im Fürstentum sollen ab diesem Jahr durch zwei verpflichtende Boxenstopps spannender werden. Der Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobilverbandes segnete einen entsprechenden Vorschlag der Formel-1-Kommission bei einer Video-Konferenz ab. Die Fahrer müssen nun mindestens drei Reifensätze verwenden, dabei im Trockenen mindestens zwei verschiedene Gummimischungen nutzen.

Blackout in Bahrain

Ein Stromausfall hat bei den Testfahrten der Formel 1 in Bahrain für eine kuriose Zwangspause gesorgt. Gegen 17 Uhr Ortszeit gingen die Flutlichtmasten rund um die Strecke aus, als über dem Bahrain International Circuit gerade die Dämmerung einsetzte. Auch in weiten Teilen der Funktionsgebäude und in den Garagen gab es zeitweise keinen Strom, in den Boxen setzten die Mechaniker ihre Arbeit mit Taschenlampen fort. Schnellster Mann des Tages war Vizeweltmeister Lando Norris im McLaren vor George Russell (Mercedes) und Weltmeister Max Verstappen (Red Bull). Das neue Fahrerduo des Teams Sauber reihte sich in der zweiten Hälfte der Rangliste ein. Dabei war Gabriel Bortoleto um gut eine halbe Sekunde schneller als Nico Hülkenberg am Vormittag. Der brasilianische Formel-1-Neuling und der deutsche Routinier belegten im nach wie vor giftgrün lackierten C45 die Plätze 12 und 18.